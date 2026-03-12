Das Musical „Unter Wasser“ wird dargestellt von Kindern und Jugendlichen, die mittlerweile mitten in den letzten Proben für die Premiere im Kieler Schloss (Schleswig-Holstein) stecken. Am Freitag wird das Stück zum ersten Mal aufgeführt. Die acht- bis 17-jährigen Darsteller:innen wollen natürlich, dass alles perfekt sitzt.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Szene & Kultur“
„Die drei ???“-Sprecher begeistern bei Live-Podcast in Hamburg11.03.2026 14:08 Uhr
Seit fast 50 Jahren stehen sie am Mikrofon und begeistern Generationen von Fans: Die Drei ??? sind längst Kult. Mit dem Podcast „Bobcast“ bringen Bob Andrews-Sprecher Andreas...
„Ich bin’s Paula“: Theaterstück zum 150. Geburtstag von Paula Modersohn-Becker09.03.2026 16:39 Uhr
Worpswede und Bremen – das Künstlerdorf und die Hansestadt sind untrennbar mit dem Namen Paula Modersohn-Becker verbunden. Besonders dort gedenkt man der Geburt der heute berühmten Künstlerin...
The Voice Kids: Iman und Sophia aus Hamburg überzeugen die Coaches09.03.2026 11:01 Uhr
Iman und Sophia aus Hamburg treten aktuell bei The Voice Kids an und versuchen die Coaches von sich zu überzeugen. Die beiden 14- und 15-Jährigen träumen schon...
„Jungs vun de Waterkant“: Stück über berühmte Gebrüder Wolf im Hamburger Ohnsorg-Theater06.03.2026 14:00 Uhr
Das Lied vom Jungen mit dem Tüdelband ist die inoffizielle Hamburg-Hymne. Aber die wenigsten Menschen kennen die Geschichte der Gebrüder Wolf, den Stars der goldenen 1920er Jahre...
Zukunftslabor Kunststoff: Neue Ausstellung im Phaeno in Wolfsburg05.03.2026 14:11 Uhr
Kunststoff gilt eher als nicht nachhaltig und schlecht für die Umwelt. Aber Kunststoff ist auch in vielen Bereichen unseres Lebens unverzichtbar. Genau damit beschäftigt sich eine neue...
Hamburger Kneipenchor probt für Auftritt in der St. Pauli Kirche04.03.2026 11:47 Uhr
Hamburger Freizeitchöre haben einen legendären Ruf. Die Goldkehlchen beispielsweise sind bereits in der Elbphilharmonie aufgetreten. Nicht ganz so groß, aber nicht weniger sehenswert ist der Hamburger Kneipenchor....