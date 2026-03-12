Das Musical „Unter Wasser“ wird dargestellt von Kindern und Jugendlichen, die mittlerweile mitten in den letzten Proben für die Premiere im Kieler Schloss (Schleswig-Holstein) stecken. Am Freitag wird das Stück zum ersten Mal aufgeführt. Die acht- bis 17-jährigen Darsteller:innen wollen natürlich, dass alles perfekt sitzt.