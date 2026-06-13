Lkw-Brand legt A7 lahm – 200.000 Euro Schaden

Seesen (dpa/lni) –

Nach einem Unfall mit einem brennenden Lkw ist die Autobahn 7 in Richtung Hannover zwischen den Anschlussstellen Echte (Landkreis Northeim) und Seesen (Landkreis Goslar) sechs Stunden lang gesperrt gewesen. Infolgedessen kam es zu einem kilometerlangen Stau. Der 56-jährige Fahrer des Lkws verlor in der Nacht zum Freitag, vermutlich aufgrund eines geplatzten Reifens, die Kontrolle über das Fahrzeug, wie die Polizei mitteilte. Daraufhin kollidierte dieses mit zwei weiteren Lkw und kam schließlich auf dem Seitenstreifen zum Stehen.

Unmittelbar nachdem der 56-Jährige das Fahrzeug verlassen hatte, fing der mit Getriebeteilen und -öl beladene Sattelzug Feuer und brannte komplett aus. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 200.000 Euro. Der Lkw-Fahrer verletzte sich leicht. Bis zum Freitagvormittag musste die Sperrung aufgrund der aufwendigen Löscharbeiten aufrechterhalten werden.