Die Polizei hat am späten Nachmittag eine Moschee in Hannover (Niedersachsen) durchsucht. Den Grund für den Einsatz lieferte ein Passant, der im Umfeld der Moschee einen waffenähnlichen Gegenstand gesehen haben will. Die Einsatzkräfte kontrollierten die Moscheebesucher und durchsuchten das Gebäude – der Hinweis auf einen verdächtigen Gegenstand konnte bis Redaktionsschluss nicht bestätigt werden. Eine Gefahr für Dritte bestand laut Polizei nicht.