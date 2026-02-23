In der Gemeinde Stuhr (Niedersachsen) häufen sich in letzter Zeit die Verbrechen. Vergangene Woche knackten unbekannte Täter in einer Bank Schließfächer auf. Am vergangenen Wochenende nun rasten Unbekannte mit einem Auto in ein Juweliergeschäft und raubten Schmuck. Auf den Überwachungskameras des Geschäfts sind drei Täter zu sehen. Die Polizei bittet nun um Mithilfe aus der Bevölkerung.