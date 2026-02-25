Die Misstrauensanträge der Opposition gegen die Senatorinnen Claudia Bernhard und Kristina Voigt (beide Die Linke) in Bremen wurden mit deutlicher Mehrheit abgelehnt. Grund für die Abstimmung war die sogenannte V-Mann-Affäre und die – nach Meinung der CDU – zu große Nähe der Partei zu linksextremen Gruppierungen.