Fressen, Schlafen und Wühlen – das liebt Schweinedame Rosi am meisten. Seit Ende Juli lebt sie im Tierheim Schleswig (Schleswig-Holstein), nachdem Grundstücksbesitzer sie in ihrem Garten entdeckt hatten. Vermutlich wurde Rosi ausgesetzt. Woher sie stammt, ist unklar. Eigentlich müssen Schweine registriert sein. In diesem Jahr ist Rosi bereits das fünfte Schwein im Tierheim. Jetzt sucht sie ein neues Zuhause. Mit Artgenossen und viel Platz zum Wühlen.