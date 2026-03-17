Das Miniatur Wunderland in Hamburg ist es eine der beliebtesten Touristenattraktionen Europas. Aus einst 20 Mitarbeitenden vor 24 Jahren sind inzwischen 430 geworden, die die Faszination rund um Modelleisenbahnen und Miniaturen am Laufen halten. Und fast von Anfang an mit dabei ist Holger Ballasch. Er kennt fast jedes Modell, aber seine Lieblinge sind die Schiffe.