Das Miniatur Wunderland in Hamburg ist es eine der beliebtesten Touristenattraktionen Europas. Aus einst 20 Mitarbeitenden vor 24 Jahren sind inzwischen 430 geworden, die die Faszination rund um Modelleisenbahnen und Miniaturen am Laufen halten. Und fast von Anfang an mit dabei ist Holger Ballasch. Er kennt fast jedes Modell, aber seine Lieblinge sind die Schiffe.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Verschiedenes“
Alter Alsterdampfer „St. Georg“ wird in Hamburg-Barmbek repariert17.03.2026 11:28 Uhr
In Hamburg-Barmbek sorgt die „St. Georg“ für neugierige Blicke der Anwohnenden: Auf dem Platz direkt am Wasser wird das Schiff aktuell repariert. Und es ist nicht irgendein...
Harzer Wandernadel feiert 20-jähriges Jubiläum17.03.2026 08:25 Uhr
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Schulstart nach den Ferien: Verkehrssicherheitsaktion in Hamburg16.03.2026 18:34 Uhr
In Hamburg verunglückten im vergangenen Jahr insgesamt 458 Kinder im Straßenverkehr in Hamburg, ein Anstieg von 25 Prozent. Am ersten Schultag nach den Ferien startete heute deshalb...
Feuerwehr rettet Eichhörnchen aus 14 Metern Höhe in Braunschweig16.03.2026 18:30 Uhr
In Braunschweig (Niedersachsen) gab es am Samstag einen außergewöhnlichen Einsatz für die Spezialkräfte der Feuerwehr: ein Eichhörnchen musste aus 14 Metern Höhe gerettet werden. Das Tier war...
Nachhaltige Käserei in Schleswig-Holstein erhält Förderung vom Land16.03.2026 18:29 Uhr
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Gospelchor in der JVA Bremen16.03.2026 18:01 Uhr
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