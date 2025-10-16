Millionenschaden nach Feuer in Lagerhalle auf Recyclinghof in Hambühren

Auf einer Abfallentsorgungsanlage im Bruchfeld in Hambühren (Niedersachsen) ist am Mittwochabend ein Feuer ausgebrochen. Als Feuerwehr und Polizei eintrafen, stand eine Lagerhalle bereits in Vollbrand. In dem Gebäude befanden sich Pressmaschinen und gepresste Papierballen.

Den Einsatzkräften gelang es, das Feuer schnell unter Kontrolle zu bringen und ein Übergreifen auf benachbarte Gebäude zu verhindern. Die Löscharbeiten dauerten jedoch bis in die frühen Morgenstunden an. Die Halle wurde so stark beschädigt, dass sie später abgerissen werden musste.

Verletzt wurde niemand. Wie es zu dem Brand kam, ist noch unklar – die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Sachschaden wird auf rund eine Million Euro geschätzt.



SAT.1 REGIONAL/Polizeiinspektion Celle