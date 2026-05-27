In Hamburg-Lurup ist am frühen Mittwochmorgen ein 41-jähriger Mann nach einem Messerangriff gestorben. Gegen drei Uhr morgens waren Polizei und Feuerwehr zu einer Wohnung in der Bornreihe gerufen worden. Dort fanden sie den schwerverletzten Mann und versuchten ihn zunächst zu reanimieren. Später erlag der 41-Jährige seinen Verletzungen im Krankenhaus. Der 36-jährige mutmaßliche Täter befand sich ebenfalls in der Wohnung und hatte zuvor den Notruf abgesetzt. Er wurde vorläufig festgenommen. Die Mordkommission ermittelt zu weiteren Hintergründen.