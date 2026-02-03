Mit einem Sondervermögen will der Bund die marode deutsche Infrastruktur auf Vordermann bringen. Rund 940 Millionen Euro fließen dafür nach Bremen. Profitieren sollen davon unter anderem Sportstätten. Am heutigen Dienstag hat der Senat die ersten sechs Projekte auf den Weg gebracht.
