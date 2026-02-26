Landwirt:innen haben am Donnerstag vor dem schleswig-holsteinischen Landtag gegen sinkende Milchpreise demonstriert. Derzeit erhalten sie nach eigenen Angaben rund 34 Cent pro Liter Milch, vor einem Jahr waren es noch etwa 46 Cent. Ihre Forderungen übergaben sie in Form einer Petition an Landwirtschaftsministerin Cornelia Schmachtenberg (CDU).

Unterstützt werden die Proteste vom Bundesverband Deutscher Milchviehhalter. Die Landwirt:innen fordern unter anderem die Aktivierung eines sogenannten freiwilligen Lieferverzichts gegen Entschädigung.