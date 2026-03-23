Am Montag ist in Schleswig-Holstein die Bevölkerungsschutzkampagne „kommklar_sh“ gestartet. Vertreter:innen aus Politik, Hilfsorganisationen und Verbänden werben für mehr Selbstverantwortung der Bürger:innen im Krisen- oder Katastrophenfall. Unter anderem gibt es hilfreiche Informationen auf Anzeige- und Werbetafeln sowie auf den Social Media-Kanälen Instagram, Facebook und TikTok. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) stellte die landesweite Kampagne zusammen mit Innenministerin Magdalena Finke (CDU) vor.