Nach vier Jahren meldet sich Popstar Max Giesinger mit seinem fünften Album zurück. Der 36-Jährige stellt sein neues Werk unter dem Titel „Glück auf den Strassen“ vor. Bei einer Akustiksession im Studio von Radio ffn in Hannover (Niedersachsen) verriet er unter anderem, ob er sein persönliches Glück inzwischen gefunden hat.