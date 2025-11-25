Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

Provokationen des russischen Militärs in der Ostsee oder mysteriöse Drohnenüberflüge, SAT.1 REGIONAL berichtet immer wieder darüber – das sind auch Themen der Maritimen Sicherheitskonferenz in Hamburg, die am heutigen Dienstag im Maritimen Museum stattfand. Sicherheitsexpert:innen diskutierten, wie es mit der milliardenschweren Beschaffung von Waffensystemen für die Marine schneller gehen kann.

