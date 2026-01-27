Der mehrfach verurteilte Sexualstraftäter und Hauptverdächtige im Fall der verschwundenen Maddie McCann, Christian B., lebt seit einiger Zeit in einem Zelt in einem Waldstück im Süden Kiels (Schleswig-Holstein). Die Anwohnenden sind seitdem trotz dauerhafter Polizeiüberwachung in Sorge. Montagabend gab es ein Treffen der Anwohnenden mit dem Sozialdezernenten der Stadt Kiel.