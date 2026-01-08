Lkw-Unfall auf A27: Zeitweise Vollsperrung Richtung Cuxhaven

Eine Lkw-Fahrerin geriet ins Schlingern und prallte gegen die Seitenschutzplanke.

Foto: Polizeiinspektion Cuxhaven

Am frühen Donnerstagmorgen kam es auf der A27 zwischen den Anschlussstellen Hagen und Stotel (Niedersachsen) zu einem Verkehrsunfall. Eine Lkw-Fahrerin geriet ins Schlingern und prallte gegen die Seitenschutzplanke. Dabei drehte sich die Zugmaschine und verkeilte sich im Auflieger.

Die Fahrerin erlitt leichte Verletzungen und wurde ins Krankenhaus gebracht. Für die Bergung des Fahrzeugs ist die A27 ab der Anschlussstelle Hagen in Richtung Cuxhaven derzeit voll gesperrt. Der Verkehr wird über die L135 zur Anschlussstelle Stotel umgeleitet.

Wie lange die Sperrung andauert, ist aktuell noch unklar.

SAT.1 REGIONAL/dpa