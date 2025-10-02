Ab Donnerstag legen die Fahrer:innen des Essens-Lieferdienstes Lieferando in Hannover (Niedersachsen) erneut ihre Arbeit nieder. Für 24 Stunden sollen keine Lieferungen per Fahrrad erfolgen. Hintergrund ist offenbar ein Plan von Lieferando, alle rund 200 Fahrer:innen in Hannover zu entlassen und künftig verstärkt mit Subunternehmen zu arbeiten.

Zum Streik hat die Gewerkschaft NGG aufgerufen, um auf die sozialen und arbeitssicherheitsrechtlichen Standards der Beschäftigten aufmerksam zu machen. Bereits im August hatte die Gewerkschaft zu einem 24-stündigen Arbeitsausstand aufgerufen.