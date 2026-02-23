Lego ist keineswegs nur etwas für Kinder. Das haben die Baumeister der Lego-Ausstellung in Goslar am Wochenende eindrucksvoll bewiesen. Mit viel Liebe zum Detail bauten sie unter anderem den Goslarer Marktplatz aus 30.000 Steinen nach. Insgesamt präsentierten 31 Aussteller ihre selbst entworfenen Bauwerke aus Klemmbausteinen – von historischen Gebäuden bis zu fantasievollen Eigenkreationen.