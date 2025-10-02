Nach sechsjähriger Pause startet am Freitag auf dem Landgestüt Celle (Niedersachsen) wieder die traditionelle Hengstparade – passend zum 290-jährigen Bestehen des Gestüts. Rund 90 Pferde präsentieren einen abwechslungsreichen Mix aus Dressur, Springreiten und Pferdeshows. Auch historische Kutschen können Besucher:innen bewundern.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Szene & Kultur“
