Zu Beginn des Jahres startet die Lämmerzeit. Auch auf einem Hof im Neufelderkoog (Schleswig-Holstein). Rund die Hälfte der Mutterschafe hat dort bereits gelammt. Seit drei Generationen hält die Familie auf dem Betrieb Schafe. Für die Schäfer:innen ist die Lämmerzeit die aufregendste Phase des Jahres: Sie bedeutet viel Arbeit, aber auch besondere Momente im Stall.