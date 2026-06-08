Kanadagänse kommen ursprünglich aus Nordamerika. Doch inzwischen fühlen sich die Zugvögel auch in Norddeutschland sehr wohl. Und das gefällt den Menschen in Kiel (Schleswig-Holstein) zum größten Teil überhaupt nicht. Wiesen und Wege der Parks sind voll mit dem Kot der Tiere: Unangenehm für Spaziergänger:innen und viel Arbeitsaufwand für die Grünanlagenpflege.