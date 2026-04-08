Im September 2015 wurde im Klosterwald in Rehburg-Loccum (Niedersachsen) die Leiche von Judith T. gefunden. In dem Kriminalfall tappten die Ermittler:innen bei der Suche nach dem Täter lange im Dunkeln. Nach vielen Jahren erhielten sie aber endlich Spuren eines Tatverdächtigen. Der Fall und ein möglicher Urteil gegen den Tatverdächtigen werden nun noch einmal ausgerollt und zwar im True-Crime-Format „Mord im Dorf“. Die Sendung ist am Freitag um 20:15 Uhr bei Kabel Eins und auf Joyn zu sehen.