Ein kreative Tüftler aus Bramsche (Niedersachsen) begeistert unter dem Namen „fantastic_ guenter“ auf Instagram über 150.000 Menschen mit ungewöhnlichen Alltags-Erfindungen. Mit seinem Account will der 62-jährige Günter Meyer aber nicht nur seine Erfindungen zeigen – er möchte andere auch inspirieren, selbst die Ärmel hochzukrempeln und handwerklich anzupacken.