Die Katzenhäuser der Tierheime haben kaum noch Kapazität, weil viele Halter:innen ihre Freigänger nicht kastrieren und die Vierbeiner sich so unkontrolliert vermehren. Bis Ende November bietet das Land Schleswig-Holstein deshalb kostenlose Kastrationen an. Anfang 2026 müssen Katzen sogar kastriert sein, wenn sie frei herumlaufen.