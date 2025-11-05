Die Katzenhäuser der Tierheime haben kaum noch Kapazität, weil viele Halter:innen ihre Freigänger nicht kastrieren und die Vierbeiner sich so unkontrolliert vermehren. Bis Ende November bietet das Land Schleswig-Holstein deshalb kostenlose Kastrationen an. Anfang 2026 müssen Katzen sogar kastriert sein, wenn sie frei herumlaufen.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Tiere"
