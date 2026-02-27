In einem der aktuell wohl brisantesten Gerichtsprozesse Niedersachsens ging es am heutigen Freitag vor dem Landgericht Hannover weiter: Es geht um Staatsanwalt Yashar G., der bereits gestanden hat, eine Drogenbande gegen Geld mit Informationen versorgt zu haben. Am Freitag hat der mitangeklagte Boxtrainer Amir F. ebenfalls ein Geständnis abgelegt. Der Mann hat demnach als Mittelsmann Informationen und Geld weitergegeben.