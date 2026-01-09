Extremwetterlagen werden in Schleswig-Holstein immer häufiger. Vor allem Sturmfluten, Starkregen und der steigende Meeresspiegel spielen eine zentrale Rolle. Das zeigt auch eine neue Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft. Der sogenannte Klimarisikoindex vergleicht Regionen in ganz Deutschland und macht deutlich: Küstenländer wie Schleswig-Holstein gehören zu den besonders verwundbaren Regionen. Bis 2050 soll die Belastung noch weiter zunehmen.