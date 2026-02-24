Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

Schleswig-Holstein will schnell klimaneutral werden – auch in der Landwirtschaft. Wie könnte dieser Umstieg aussehen und welche Auswirkungen hätte das auch in Bezug auf das Thema Ernährungssicherheit? Expert:innen haben am Dienstag auf der Hochschultagung der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel darüber beraten.

WEITERE BEITRÄGE AUS „Klima & Energie“

Video01:57 Min.

Hamburger Flüsse stärken: Stiftung erhält Millionen-Förderung vom Bund

23.02.2026 15:52 Uhr

Hamburg hat zwar viel Wasser, doch die Flüsse, Bäche und Kanäle stehen unter Druck. Teilweise sind sie direkt bis zur Uferkante bebaut, oder die Freizeitnutzung lässt Tieren...

Video02:36 Min.

Moore als CO2-Speicher: Große Fläche bei Bad Bramstedt wird wiedervernässt

23.02.2026 15:35 Uhr

Bis 2040 will Schleswig-Holstein klimaneutral sein – eine wichtige Rolle dabei könnte die Wiedervernässung von Moorflächen spielen. 88 Prozent der Moorflächen im Land sind trockengelegt und stoßen...

Video02:09 Min.

Nordsee als „größter Energiehub der Welt“ – realistisch oder Wunschdenken?

27.01.2026 17:45 Uhr

Mehr Windkraft, mehr Energiesicherheit – die Nordsee soll der „größte Energiehub der Welt“ werden. Es sind große Ankündigungen, die am Montag beim Nordseegipfel in Hamburg gemacht wurden....

Gipfeltreffen in Hamburg: Nordsee soll „größter Energie-Hub der Welt“ werden

26.01.2026 20:34 Uhr

Deutschland und andere Anrainerstaaten der Nordsee wollen den Ausbau von Windenergie-Anlagen vor den Küsten vorantreiben. In einer Hamburger Erklärung von Staats- und Regierungschefs zum Nordsee-Gipfel heißt es,...

Video04:21 Min.

Nordseegipfel: Hohe Sicherheitsvorkehrungen in Hamburger Innenstadt

26.01.2026 18:16 Uhr

So viele Spitzenpolitiker:innen wie am heutigen Montag waren zuletzt beim G20-Gipfel 2017 in Hamburg. Für die Stadt ein Ausnahmezustand, denn die Delegationen mit den Regierungsschef:innen und Minister:innen...

Video03:50 Min.

Energiesicherheit: Regierungschefs treffen sich zu Nordseegipfel in Hamburg

26.01.2026 18:07 Uhr

Offshore-Windenergie, um Europa unabhängig zu machen, in geopolitisch stürmischen Zeiten. Darum geht es beim Nordseegipfel in Hamburg. Die Nordseeanrainerstaaten sind mit Regierungschef:innen und Energieminister:innen dabei, auf Einladung...

Zur Startseite