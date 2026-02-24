Schleswig-Holstein will schnell klimaneutral werden – auch in der Landwirtschaft. Wie könnte dieser Umstieg aussehen und welche Auswirkungen hätte das auch in Bezug auf das Thema Ernährungssicherheit? Expert:innen haben am Dienstag auf der Hochschultagung der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel darüber beraten.