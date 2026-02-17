Die Hamburgerin Vanessa Cassandra hat einen seltenen Gendefekt: Hypochondroplasie. Es handelt sich dabei um eine Form der Kleinwüchsigkeit. Laut deutschem Schwerbehindertengesetz gilt sie als behindert, doch sie verzichtet bewusst auf die Unterstützung, die sie beanspruchen könnte. Die 27-Jährige mit ihrer Körpergröße von 1,33 Metern möchte sich nicht kategorisieren lassen und kämpft auch in den sozialen Medien öffentlich um Teilhabe und Anerkennung.