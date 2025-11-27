Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

Süderhöft, ein kleines Dorf in Nordfriesland (Schleswig-Holstein) mit gerade einmal 20 Einwohner:innen, hat eine klare Mission: die Unabhängigkeit bewahren. Denn das Dorf soll eingemeindet werden – und das kommt für die Süderhöfter:innen nicht in Frage.

Warum auch? Größere Nachbargemeinden wie Schwabstedt stehen finanziell keineswegs besser da. Die Süderhöfter:innen bilden eine eingeschworene Gemeinschaft, die ihre Eigenständigkeit gern zelebriert. Geprägt wird das Dorf durch insgesamt fünf Hofstellen mit nur sieben Häusern. Süderhöft liegt eingebettet inmitten eines Naturschutzgebiets.

