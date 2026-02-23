Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

Am Montag beginnen in Schleswig-Holstein die Katzen-Kastrationswochen. Freilebende Katzen können bei Tierschützer:innen und Tierheimen gemeldet werden, damit die Tiere dann von Ärzt:innen kastriert werden. Die Kosten für die Kastration der streunenden Katzen werden in voller Höhe übernommen. Das Land unterstützt die Aktion mit insgesamt 110.000 Euro. Die Frühjahrsaktion hilft freilebenden Katzen, sich nicht unkontrolliert weiter zu vermehren. Sie leiden oft an Krankheiten und töten zu viele Vögel. Im vergangenen Jahr konnten mit der Aktion schon knapp 1.900 Katzen kastrieren werden. Die Aktion dauert noch bis zum 22. März 2026 an. Nach der erfolgreichen Kastration werden die Tiere wieder freigelassen. In Schleswig-Holstein gibt es etwa 75.000 freilebende Katzen

WEITERE BEITRÄGE AUS „Tiere“

Video02:38 Min.

Storchenpaar Fridolin und Mai wohlbehalten zurück in Leiferde

20.02.2026 16:23 Uhr

Niedersachsens Star-Storch Fridolin ist bereits am Sonntag wiedergekommen. Am Donnerstag dann große Freude und Überraschung im NABU-Artenschutzzentrum in Leiferde (Niedersachsen) – seine Partnerin seit neun Jahren, Mai,...

Video02:52 Min.

Baby-Schaf mischt Büroalltag in Nörten-Hardenberg auf

17.02.2026 14:17 Uhr

Der kleine Shaun aus Nörten-Hardenberg (Niedersachsen) bringt seit kurzem den Bauernhof-Alltag seiner Besitzer:innen ganz schön durcheinander. Denn Shaun ist ein Walliser Schwarznasenschaf und darf mit ins Büro...

Mutmaßlich Herrchen in Lohne totgebissen: Hund wird nicht eingeschläfert

17.02.2026 10:06 Uhr

Der Hund, der seinen Halter getötet haben soll, darf weiterleben. Das Tier bestand Ende Januar einen sogenannten Wesenstest, wie der Landkreis Vechta bestätigte. Eine Einschläferung ist damit...

Video02:30 Min.

Verletzter Kormoran klopft mit Schnabel an Bremer Kliniktür

16.02.2026 16:17 Uhr

Am Sonntagnachmittag hat ein großer schwarzer Kormoran mit seinem verletzten Schnabel an die Glasscheibe der Eingangstür des Bremer Krankenhauses links der Weser geklopft und geduldig gewartet, bis...

Video02:44 Min.

Nach langem Nachbarschaftstreit um Gänse: Rentner aus Marienhafe gibt seine Tiere ab

16.02.2026 12:15 Uhr

Lange gab es Streit um das Geschnatter der drei Gänse von Rentner Ludwig Smidt in Marienhafe in Ostfriesland (Niedersachsen). Nachbar:innen hatten geklagt und der Landkreis Aurich musste...

Video01:37 Min.

Erste Störche trotz eisiger Temperaturen zurück in Norddeutschland

16.02.2026 11:45 Uhr

Die ersten Störche sind zurück im Norden. Draußen ist noch tiefstes Winterwetter, trotzdem sind die ersten Frühlingsboten da. Etwa zehn Störche wurden seit Mitte letzter Woche bereits...

Zur Startseite