Am Montag beginnen in Schleswig-Holstein die Katzen-Kastrationswochen. Freilebende Katzen können bei Tierschützer:innen und Tierheimen gemeldet werden, damit die Tiere dann von Ärzt:innen kastriert werden. Die Kosten für die Kastration der streunenden Katzen werden in voller Höhe übernommen. Das Land unterstützt die Aktion mit insgesamt 110.000 Euro. Die Frühjahrsaktion hilft freilebenden Katzen, sich nicht unkontrolliert weiter zu vermehren. Sie leiden oft an Krankheiten und töten zu viele Vögel. Im vergangenen Jahr konnten mit der Aktion schon knapp 1.900 Katzen kastrieren werden. Die Aktion dauert noch bis zum 22. März 2026 an. Nach der erfolgreichen Kastration werden die Tiere wieder freigelassen. In Schleswig-Holstein gibt es etwa 75.000 freilebende Katzen

