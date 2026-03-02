Kaputte Schulbänke, durchlöcherter Fußboden, kaum ein Dach über dem Kopf – so sah es an einer Schule in Ghana aus, an der Maximilian Raabe aus Hämelerwald (Niedersachsen) im Rahmen eines Austauschprogramms gearbeitet hat. Er sammelt jetzt in Deutschland auf eigene Faust Spenden, um den Kindern in Ghana zu helfen. Unterstützung bekommt er unter anderem von Schüler:innen der IGS Lehrte. Mit einem ersten Teil der Spenden wurden bereits in mehreren Klassenzimmern neue Fußböden verlegt. Noch diesen Monat will der Niedersachse wieder nach Ghana reisen und dort weitere Sanierungsarbeiten in Auftrag geben.
