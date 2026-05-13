Barfußlaufen ist gesund für den Körper und kann richtig Spaß machen. In der Lüneburger Heide (Niedersachsen) gibt es einen Barfußpark, in dem jeder Schritt zur Sinneserfahrung wird. Ob durch Schlamm, auf Bucheckern oder Glasscherben – manche Schritte sind eine echte Mutprobe. SAT.1 REGIONAL-Reporter Muzafar Mehmood hat sich dem Abenteuer gestellt.