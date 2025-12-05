Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

Drei Tage lang haben die Innenminister:innen von Bund und Ländern in Bremen über diverse sicherheitsrelevante Themen beraten. Auf der Tagesordnung standen unter anderem ein Böllerverbot an Silvester, Drohnenabwehr und Stadionsicherheit. Am Freitag haben sie ihre Ergebnisse vorgestellt. Die Innenminister:innen einigten sich unter anderem darauf, dass die Länder selbst ein Feuerwerksverbot aussprechen können. Der Bund will dafür Regeln schaffen.

Gemeinsam an einem Strang ziehen wollen die Länder auch bei der Bekämpfung von Gewalt im Fußball. Eine neue Kommission soll Stadionverbote zukünftig länderübergeifend umsetzen.

WEITERE BEITRÄGE AUS „Politik & Wirtschaft“

Video02:45 Min.

Diskussion um Böllerverbot in Deutschland nimmt erneut Fahrt auf

05.12.2025 15:49 Uhr

Jedes Jahr im Dezember wird aufs Neue über ein Feuerwerksverbot diskutiert. Die Zahl der Unfälle mit Raketen und Böllern steigt von Jahr zu Jahr – das merkt...

Video02:00 Min.

Bundestag beschließt Gesetz für neuen Wehrdienst – Schüler demonstrieren bundesweit dagegen

05.12.2025 09:10 Uhr

Der Bundestag hat dem Gesetz für einen neuen Wehrdienst zugestimmt. Eine Mehrheit der Abgeordneten votierte in namentlicher Abstimmung für die Pläne der Bundesregierung, die eine verpflichtende Musterung...

Video01:56 Min.

Baukosten senken: Pilotprojekt Effizienzhaus in Hamburg

04.12.2025 17:13 Uhr

Wegen hoher Baukosten lohnt sich ein Neubau kaum noch. Gleichzeitig ist die Nachfrage nach Wohnraum besonders in Großstädten groß. Das Hamburger Wohnungsbauunternehmen SAGA will diesem Problem nun...

Video03:03 Min.

Drohnenabwehr: Innenminister setzen Signale für mehr Sicherheit

04.12.2025 17:03 Uhr

Immer wieder haben zuletzt Drohnen, etwa über deutschen Flughäfen, für Unruhe gesorgt. Das beunruhigt nicht nur viele Bürger:innen, sondern auch die Politik. Auf der Innenministerkonferenz in Bremen...

Video02:44 Min.

Deutsche Seehäfen fordern mehr Unterstützung vom Bund

04.12.2025 16:11 Uhr

Die deutschen Seehäfen schlagen weiterhin Alarm. Besonders Hamburg und die Standorte in Schleswig-Holstein fordern mehr Geld vom Bund. Viele Anlagen sind veraltet, der Modernisierungsbedarf wächst schneller als...

Video02:12 Min.

Ente, veganes Steak und Klöße: Traditionelles Weihnachtsessen in Hamburger Mensa

04.12.2025 15:44 Uhr

Die Mensa des Studierendenwerks Hamburg lud auch in diesem Jahr zum traditionellen Weihnachtsessen. Am Donnerstag konnten die Studierenden zwischen knuspriger Ente und veganem Steak wählen – dazu...

Zur Startseite