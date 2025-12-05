Drei Tage lang haben die Innenminister:innen von Bund und Ländern in Bremen über diverse sicherheitsrelevante Themen beraten. Auf der Tagesordnung standen unter anderem ein Böllerverbot an Silvester, Drohnenabwehr und Stadionsicherheit. Am Freitag haben sie ihre Ergebnisse vorgestellt. Die Innenminister:innen einigten sich unter anderem darauf, dass die Länder selbst ein Feuerwerksverbot aussprechen können. Der Bund will dafür Regeln schaffen.

Gemeinsam an einem Strang ziehen wollen die Länder auch bei der Bekämpfung von Gewalt im Fußball. Eine neue Kommission soll Stadionverbote zukünftig länderübergeifend umsetzen.