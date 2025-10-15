Die Erlebnis- und Einkaufsmesse Infa ist jedes Jahr ein echter Publikumsmagnet. Das Messe-Gelände in Hannover (Niedersachsen) verwandelt sich dabei in ein buntes Schaufenster mit Weihnachtsdeko, Lifestyle-Produkten und Geschenkartikeln. SAT.1 REGIONAL-Reporterin Talea Rullkötter war am Montag dort und zeigt, welche Trends in diesem Jahr angesagt sind.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Verschiedenes“
Greenpeace: Fisch und Meeresfrüchte aus Nord- und Ostsee teils stark PFAS-belastet14.10.2025 17:03 Uhr
Greenpeace hat in vielen Meeresfrüchten und Fischen aus Nord- und Ostsee PFAS nachgewiesen, also Chemikalien, die kaum abbaubar und für uns klar gesundheitsschädlich sind. Welche Tiere aus...
Wolfsrisse in Stafstedt: Bauer denkt über Aufgabe der Schafzucht nach14.10.2025 16:34 Uhr
In Stafstedt, einem kleinen Dorf südlich von Rendsburg (Schleswig-Holstein), wurden vergangene Woche sechs Schafe durch einen Wolf gerissen, neun werden noch vermisst. Der betroffene Bauer ist verzweifelt,...
Blutiger Boden. Die Tatorte des NSU: Altonaer Museum zeigt Fotoausstellung, um zu erinnern14.10.2025 16:18 Uhr
In den 2000er Jahren wurden in Deutschland neun Männer mit türkischer und griechischer Abstammung sowie eine Polizistin durch brutale Anschläge der rechtsradikalen Terrorgruppe Nationalsozialistischer Untergrund (NSU) ermordet....
Giftige Pilze erkennen: Was taugen Apps?14.10.2025 15:44 Uhr
Es ist Hochsaison für Pilze, auch in Norddeutschland. Etwa 6.500 Pilzarten gibt es in Schleswig-Holstein. Wer sich nicht auskennt, kann zusammen mit Expert:innen auf die Suche in...
Comeback bei „The Voice of Germany“: Louk Jones begeistert Coaches – diesmal als Mann14.10.2025 15:21 Uhr
Louk Jones trat 2016 bei „The Voice of Germany“ auf, damals noch als Louisa – jetzt steht er nach einer Geschlechtsanpassung als Mann auf der Bühne. Mit...
Außerklinische Intensivpflege: Alleinerziehende Mutter ringt um Unterstützung bei der Kinderbetreuung14.10.2025 15:03 Uhr
Rund 85 Prozent der pflegebedürftigen Menschen werden zu Hause betreut – in besonders schweren Fällen wird eine so genannte „außerklinische Intensivpflege“ benötigt. Solche Pflegekräfte sind schwer zu...