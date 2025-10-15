Die Erlebnis- und Einkaufsmesse Infa ist jedes Jahr ein echter Publikumsmagnet. Das Messe-Gelände in Hannover (Niedersachsen) verwandelt sich dabei in ein buntes Schaufenster mit Weihnachtsdeko, Lifestyle-Produkten und Geschenkartikeln. SAT.1 REGIONAL-Reporterin Talea Rullkötter war am Montag dort und zeigt, welche Trends in diesem Jahr angesagt sind.