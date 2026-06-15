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In Kiel (Schleswig-Holstein) hat Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) gemeinsam mit Gewerkschaften und Wirtschaftsverbänden eine industriepolitische Agenda verabschiedet. Das Ziel ist es, die internationale Wettbewerbsfähigkeit der schleswig-holsteinischen Unternehmen zu stärken. In Zukunft sollen daher Planungs- und Genehmigungsverfahren digitalisiert, entbürokratisiert und vereinfacht werden.

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