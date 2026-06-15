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Die Arbeitszeit zu erfassen ist für die meisten Deutschen im Job normal, nicht aber für Lehrer:innen. In Bremen, wo das Thema sogar schonmal vor Gericht war, soll sich das nun ändern. Als erstes Bundesland startet die Hansestadt nun ein Modellprojekt, wie die Arbeitszeiterfassung laufen kann.

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Viele Kinder haben Angst vor Ärzt:innen. Um ihnen diese zu nehmen, eröffnet die Uniklinik Göttingen (Niedersachsen) einmal im Jahr das Teddybärkrankenhaus. Dann können die Kleinen ihre Kuscheltiere...

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