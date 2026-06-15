Die Arbeitszeit zu erfassen ist für die meisten Deutschen im Job normal, nicht aber für Lehrer:innen. In Bremen, wo das Thema sogar schonmal vor Gericht war, soll sich das nun ändern. Als erstes Bundesland startet die Hansestadt nun ein Modellprojekt, wie die Arbeitszeiterfassung laufen kann.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Bildung & Soziales“
Schulhund-AG in Cuxhaven: Schüler lernen verantwortungsvollen Umgang mit Tieren09.06.2026 12:13 Uhr
Am Lichtenberg-Gymnasium in Cuxhaven (Niedersachsen) gibt es einen besonderen tierischen Begleiter: Schulhund Juna. Schulhunde sind an vielen Schulen inzwischen keine Seltenheit mehr – doch in Cuxhaven geht...
Kinderbewegungszentrum Bremen feiert 30-jähriges Jubiläum04.06.2026 12:01 Uhr
Spielen, toben, klettern und dabei die motorischen Fähigkeiten fördern: Seit 30 Jahren bietet das Kinderbewegungszentrum in Bremen Kindern vielfältige Möglichkeiten, sich auszuprobieren und aktiv zu sein. Das...
„Schach macht schlau“: Schachturnier für Bremer Schüler03.06.2026 15:40 Uhr
Gerade bei Jüngeren erfreut sich der Denksport Schach immer größerer Beliebtheit. Zum Beispiel bei Bremer Schüler:innen. Bereits seit mehreren Jahren können diese am Projekt „Schach macht schlau“...
„Schul-Finals“-Aktionstag: Kinder probieren Sportarten in Hannover aus02.06.2026 16:37 Uhr
In Hannover (Niedersachsen) bereitet man sich derzeit auf die „Finals“ im Juli vor. Gesucht werden dann die Deutschen Meister:innen in insgesamt 25 Sportarten. Bei den „Schul-Finals“, die...
„Mobiler Einkaufswagen“: Hilfe für Senioren bei Einkaufstouren in Barmstedt02.06.2026 11:56 Uhr
Der sogenannte „Mobile Einkaufswagen“ in Barmstedt (Schleswig-Holstein) befördert ältere Menschen, die nicht mehr selbst fahren können, regelmäßig zum Supermarkt und wieder zurück. Drei verschiedene Touren bietet der...
Teddybärkrankenhaus: Uniklinik Göttingen öffnet Türen für Kinder mit „verletzten“ Kuscheltieren01.06.2026 17:08 Uhr
Viele Kinder haben Angst vor Ärzt:innen. Um ihnen diese zu nehmen, eröffnet die Uniklinik Göttingen (Niedersachsen) einmal im Jahr das Teddybärkrankenhaus. Dann können die Kleinen ihre Kuscheltiere...