Der Begriff „Indian Summer“ beschreibt den Zustand, wenn sich Bäume herbstlich färben und das Wetter nochmal mild wird. In der großen Gartenanlage im Arboretum Ellerhoop (Schleswig-Holstein) können Besucher:innen den Indian Summer hautnah erleben. Gärtner:innen haben dort gezielt Herbstfärber platziert, um eine herbstliche Farbenpracht zu erzeugen.