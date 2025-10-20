Der Begriff „Indian Summer“ beschreibt den Zustand, wenn sich Bäume herbstlich färben und das Wetter nochmal mild wird. In der großen Gartenanlage im Arboretum Ellerhoop (Schleswig-Holstein) können Besucher:innen den Indian Summer hautnah erleben. Gärtner:innen haben dort gezielt Herbstfärber platziert, um eine herbstliche Farbenpracht zu erzeugen.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Verschiedenes“
K-Pop-Tänzerinnen aus Hildesheim trainieren für Contests20.10.2025 14:42 Uhr
K-Pop ist Popmusik mit koreanischem Einfluss – und die begeistert auch in Niedersachsen immer mehr Menschen. In Hildesheim tanzen acht junge Frauen unter dem Namen „Belamour“ zu...
Hape Kerkeling erhält Münchhausen-Preis der Stadt Bodenwerder17.10.2025 17:54 Uhr
Der renommierte Münchhausen-Preis zeichnet Personen aus, die eine besondere Begabung in Darstellung, Rede oder auch Fantasie haben. Am Freitagabend wird er in Bodenwerder (Niedersachsen) verliehen und geht...
Bremer Freimarkt 2025 startet: Was Besucher erwartet17.10.2025 16:59 Uhr
Bremen ist ab heute wieder im Ausnahmezustand, denn der 990. Bremer Freimarkt wird feierlich eröffnet. Eines der größten Volksfeste Norddeutschlands lockt auch in diesem Jahr mit rund...
Staus zum Ferienstart: Hier kann es laut ADAC voll werden im Norden17.10.2025 16:24 Uhr
Zum Start der Herbstferien in Schleswig-Holstein müssen Autofahrer:innen mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen rechnen. Durch den Reiseverkehr kann es auf vielen Autobahnen zu Staus und stockendem Verkehr kommen....
Ran an den Karpfen: Der Landreporter beim Abfischen in Reinfeld17.10.2025 15:13 Uhr
Seit dem 12. Jahrhundert werden in Reinfeld (Schleswig-Holstein) Karpfen gezüchtet – eine Tradition, die auf die Zisterziensermönche zurückgeht. Sie durften in der Fastenzeit kein Fleisch essen und...
Extremismus-Vorwürfe: Kieler Oberbürgermeisterkandidat Yilmaz äußert sich17.10.2025 15:10 Uhr
Am 16. November 2025 wird in Kiel der neue Oberbürgermeister gewählt. Überschattet wird die Wahl von Nachrichten über Extremismus-Vorwürfe gegen den Grünen-Kandidaten Samet Yilmaz. Ihm wird vorgeworfen,...