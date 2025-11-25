Im Kreis Schleswig-Flensburg (Schleswig-Holstein) hat mit Bäckerei Hansen Mürwik schon die zweite große Bäckerei innerhalb kürzester Zeit Insolvenz angemeldet. In den letzten 75 Jahren mussten bereits 84 Prozent der Bäckereien im Land schließen. Was bedeutet das jetzt für das Bäckerhandwerk?