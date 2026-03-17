Die Operetten-Revue „Im weißen Rössl“ feiert am Donnerstag Premiere im legendären Hansa-Theater in Hamburg. In den 1960er Jahren hat Peter Alexander in diesem Stück seine Paraderolle als verliebter Kellner Leopold gespielt. Jetzt hat der „König der Liederabende“ Franz Wittenbrink eine Neufassung inszeniert.
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„Ich bin’s Paula“: Theaterstück zum 150. Geburtstag von Paula Modersohn-Becker09.03.2026 16:39 Uhr
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The Voice Kids: Iman und Sophia aus Hamburg überzeugen die Coaches09.03.2026 11:01 Uhr
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