In zwei Tagen ist Silvester und der Himmel in Norddeutschland erstrahlt wegen Raketen und anderem Feuerwerk vielerorts wieder hell. Aber auch auf dem Boden wird wieder vieles gezündet werden – darunter wohl auch in diesem Jahr jede Menge illegaler Böller. Sogenannte Polen-Böller sorgen jedes Jahr für Verletzungen und Lärmbelästigung. Das Problem: die Mengen an Schwarzpulver liegen weit über den Grenzwerten. Wie gefährlich das werden kann, hat die Feuerwehr in Hamburg demonstriert.