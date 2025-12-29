Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

In zwei Tagen ist Silvester und der Himmel in Norddeutschland erstrahlt wegen Raketen und anderem Feuerwerk vielerorts wieder hell. Aber auch auf dem Boden wird wieder vieles gezündet werden – darunter wohl auch in diesem Jahr jede Menge illegaler Böller. Sogenannte Polen-Böller sorgen jedes Jahr für Verletzungen und Lärmbelästigung. Das Problem: die Mengen an Schwarzpulver liegen weit über den Grenzwerten. Wie gefährlich das werden kann, hat die Feuerwehr in Hamburg demonstriert.

