Der eisige Winter ist fast vorbei, doch am Dockkoog in Husum (Schleswig-Holstein) suchen sie die Kälte ganz bewusst: Die Husumer Eisbader springen bei 1,2 Grad Wassertemperatur in die Nordsee. Was mit einem spontanen Aufruf von Initiatorin Janin Freiberg begann, ist inzwischen eine feste Gemeinschaft mit rund 20 Mitgliedern. Drei bis fünf Minuten bleiben die meisten im eiskalten Wasser. Der Körper geht in den Überlebensmodus – doch danach folgt das Glücksgefühl, sagen die Eisbader.