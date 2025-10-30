Sandra Drolshagen aus Oldenburg (Niedersachsen) teilt ihr Leben mit sieben Zwergspitzen in den Sozialen Medien. Fast jeder der kleinen Hunde hat eine Beeinträchtigung: manche sind taub, andere chronisch krank. Für die 31-Jährige ist dies jedoch keine Belastung, sie liebt das haarige Chaos. Rund 460.000 Menschen folgen der Oldenburgerin inzwischen auf Instagram.