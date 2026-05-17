HSV-Frauen schaffen Klassenerhalt

17. Mai 2026

Die Fußballerinnen des Hamburger SV spielen auch in der kommenden Saison in der Bundesliga. Das 0:1 (0:0) gegen den deutschen Meister und Pokalsieger Bayern München hatte keine Folgen mehr für den Aufsteiger. Die HSV-Frauen blieben auch nach dem letzten Spieltag auf dem rettenden zwölften Tabellenplatz.

Fußball: Bundesliga, Hamburger SV – SV Werder Bremen, 13. Spieltag, Volksparkstadion. HSV-Fahne vor dem Spiel im Hamburger Fanblock (Aufnahme mit Zoom-Effekt). WICHTIGER HINWEIS: Gemäß den Vorgaben der DFL Deutsche Fußball Liga bzw. des DFB Deutscher Fußball-Bund ist es untersagt, in dem Stadion und/oder vom Spiel angefertigte Fotoaufnahmen in Form von Sequenzbildern und/oder videoähnlichen Fotostrecken zu verwerten bzw. verwerten zu lassen. Die Fußballerinnen des Hamburger SV haben den Klassenverbleib geschafft. (zu dpa: «Wie die Männer: HSV-Frauen schaffen Klassenerhalt»)

Die Entscheidung im Spiel gegen die Bayern fiel kurz vor dem Ende. Georgia Stanway (89.) verwandelte in ihrem letzten Spiel für die Münchenerinnen einen Foulelfmeter. Sekunden vor dem Abpfiff vergab Christin Meyer freistehend die Chance zum Ausgleich. Insgesamt zeigten die Gastgeberinnen gegen die Favoritinnen aus dem Süden besonders in der Defensive eine überzeugende Leistung.  

Zum Saisonabschluss waren etwa 17.637 Zuschauende ins Volksparkstadion gekommen. Darunter auch die Bundesliga-Männer von Trainer Merlin Polzin, die sich in dieser Saison ebenfalls als Aufsteiger den Klassenerhalt gesichert hatten. Vor einem Jahr hatten die HSV-Frauen und -Männer ihre Bundesliga-Rückkehr gemeinsam gefeiert.

SAT.1 REGIONAL/dpa

Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

WEITERE BEITRÄGE AUS „Sport“

St. Pauli steigt in 2. Liga ab – Wolfsburg muss in die Relegation

17.05.2026 18:41 Uhr

Der FC St. Pauli und der 1. FC Heidenheim sind aus der Fußball-Bundesliga abgestiegen, der VfL Wolfsburg hat sich am 34. Spieltag in die Relegation gerettet. Mit...

Hannover 96 nur auf Platz 4 – Elversberg steigt auf, Paderborn gegen Wolfsburg in der Relegation

17.05.2026 18:36 Uhr

Nach dem Schlusspfiff sanken alle Spieler von Hannover 96 niedergeschlagen auf den Rasen. Auch der Applaus von 49.000 Zuschauenden bei einer verhaltenen Ehrenrunde konnte sie nicht aufbauen....

Video02:47 Min.

Billiard-Sport: Snooker Academy in Wunstorf eröffnet

15.05.2026 17:38 Uhr

Wer einmal dem Snooker verfallen ist, kommt so schnell von dem Billiard-Sport nicht mehr los. Für angehende Snooker-Profis gibt es jedoch in ganz Deutschland keine richtige Möglichkeit,...

Video03:55 Min.

Saisonendspurt für niedersächsische Fußballklubs: Auf- und Abstiege möglich

15.05.2026 17:11 Uhr

An diesem Wochenende stehen die letzten Spieltage der 1. und 2. Bundesliga an. In der 3. Liga ist der Drops bereits gelutscht – der VfL Osnabrück ist...

Video01:41 Min.

HSV-Frauen spielen Saisonfinale gegen Bayern München im Volksparkstadion

15.05.2026 16:26 Uhr

Die HSV-Frauen mussten zwar im Abstiegskampf zittern, aktuell liegen sie aber auf dem sicheren 12. Tabellenplatz. Am Sonntag bestreiten sie ihr letztes Saisonspiel im Volksparkstadion – gegen...

Alexander Zverev sagt Teilnahme in Hamburg ab – Alex de Minaur rückt nach

15.05.2026 16:07 Uhr

Alexander Zverev wird in der kommenden Woche nicht beim Tennis-Turnier in Hamburg an den Start gehen. Der Weltranglisten-Dritte sagte für die am Sonntag beginnende Sandplatz-Veranstaltung wegen Rückenproblemen...

Zur Startseite