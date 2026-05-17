Die Fußballerinnen des Hamburger SV spielen auch in der kommenden Saison in der Bundesliga. Das 0:1 (0:0) gegen den deutschen Meister und Pokalsieger Bayern München hatte keine Folgen mehr für den Aufsteiger. Die HSV-Frauen blieben auch nach dem letzten Spieltag auf dem rettenden zwölften Tabellenplatz.

Fußball: Bundesliga, Hamburger SV – SV Werder Bremen, 13. Spieltag, Volksparkstadion. HSV-Fahne vor dem Spiel im Hamburger Fanblock (Aufnahme mit Zoom-Effekt). WICHTIGER HINWEIS: Gemäß den Vorgaben der DFL Deutsche Fußball Liga bzw. des DFB Deutscher Fußball-Bund ist es untersagt, in dem Stadion und/oder vom Spiel angefertigte Fotoaufnahmen in Form von Sequenzbildern und/oder videoähnlichen Fotostrecken zu verwerten bzw. verwerten zu lassen. Die Fußballerinnen des Hamburger SV haben den Klassenverbleib geschafft. (zu dpa: «Wie die Männer: HSV-Frauen schaffen Klassenerhalt»)

Die Entscheidung im Spiel gegen die Bayern fiel kurz vor dem Ende. Georgia Stanway (89.) verwandelte in ihrem letzten Spiel für die Münchenerinnen einen Foulelfmeter. Sekunden vor dem Abpfiff vergab Christin Meyer freistehend die Chance zum Ausgleich. Insgesamt zeigten die Gastgeberinnen gegen die Favoritinnen aus dem Süden besonders in der Defensive eine überzeugende Leistung.

Zum Saisonabschluss waren etwa 17.637 Zuschauende ins Volksparkstadion gekommen. Darunter auch die Bundesliga-Männer von Trainer Merlin Polzin, die sich in dieser Saison ebenfalls als Aufsteiger den Klassenerhalt gesichert hatten. Vor einem Jahr hatten die HSV-Frauen und -Männer ihre Bundesliga-Rückkehr gemeinsam gefeiert.

SAT.1 REGIONAL/dpa