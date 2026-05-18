Tennis am Hamburger Rothenbaum verspricht immer wieder Topspiele – auch wenn die ganz großen Stars der Tour in diesem Jahr ausbleiben. Lokalmatador Alexander Zverev musste mit Rückenproblemen absagen, um sich für die French Open zu schonen. Aber auch ohne ihn sind drei Profis aus den Top 8 der Weltrangliste dabei.
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FC St. Pauli steigt ab – Präsident Oke Göttlich über die Chancen in der kommenden Saison18.05.2026 17:57 Uhr
Für Hamburgs Profifußball war das vergangene Wochenende denkwürdig. Die Männer und Frauen des Hamburger SV bleiben erstklassig. Das hätte der FC St. Pauli auch gerne geschafft. Aber...
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St. Pauli steigt in 2. Liga ab – Wolfsburg muss in die Relegation17.05.2026 18:41 Uhr
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Hannover 96 nur auf Platz 4 – Elversberg steigt auf, Paderborn gegen Wolfsburg in der Relegation17.05.2026 18:36 Uhr
Nach dem Schlusspfiff sanken alle Spieler von Hannover 96 niedergeschlagen auf den Rasen. Auch der Applaus von 49.000 Zuschauenden bei einer verhaltenen Ehrenrunde konnte sie nicht aufbauen....
Billiard-Sport: Snooker Academy in Wunstorf eröffnet15.05.2026 17:38 Uhr
Wer einmal dem Snooker verfallen ist, kommt so schnell von dem Billiard-Sport nicht mehr los. Für angehende Snooker-Profis gibt es jedoch in ganz Deutschland keine richtige Möglichkeit,...
Saisonendspurt für niedersächsische Fußballklubs: Auf- und Abstiege möglich15.05.2026 17:11 Uhr
An diesem Wochenende stehen die letzten Spieltage der 1. und 2. Bundesliga an. In der 3. Liga ist der Drops bereits gelutscht – der VfL Osnabrück ist...