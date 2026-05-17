St. Pauli steigt in 2. Liga ab – Wolfsburg muss in die Relegation

17. Mai 2026

Der FC St. Pauli und der 1. FC Heidenheim sind aus der Fußball-Bundesliga abgestiegen, der VfL Wolfsburg hat sich am 34. Spieltag in die Relegation gerettet. Mit 3:1 (1:0) gewann der VfL am Hamburger Millerntor und verteidigte so Platz 16. Heidenheim unterlag Mainz 05 mit 0:2 (0:2) und muss nach drei Erstliga-Jahren als Vorletzter den Gang ins Unterhaus antreten.

Abstiegskampf pur: Der Wolfsburger Joakim Maehle packt die Grätsche gegen St. Paulis Arkadiusz Pyrka aus. Christian Charisius/dpa

Die Champions-League-Qualifikation sicherte sich als viertes Team der VfB Stuttgart, dem bei Eintracht Frankfurt ein 2:2 (2:0) genügte. Hoffenheim und Leverkusen starten in der Europa League. Die TSG unterlag in Mönchengladbach 0:4 (0:2), Leverkusen spielte zu Hause 1:1 (0:0) gegen den Hamburger SV. Im Rennen um die Conference League verteidigte der SC Freiburg durch ein 4:1 (2:1) gegen RB Leipzig Platz sieben. 

Meister FC Bayern gewann gegen den 1. FC Köln 5:1 (3:1), Vize Borussia Dortmund 2:0 (0:0) bei Werder Bremen. Augsburg unterlag bei Union Berlin 0:4 (0:2).

FC St. Pauli – Wolfsburg 1:3

Der VfL Wolfsburg darf weiter auf den Klassenverbleib hoffen. Konstantinos Koulierakis (37.), St. Paulis Keeper Nikola Vasilj (64./Eigentor) und Dzenan Pejcinovic (80.) trafen für die Wölfe, die am kommenden Donnerstag das Relegations-Hinspiel zu Hause bestreiten. Das Rückspiel findet am darauffolgenden Montag statt. Gegner ist der SC Paderborn. St. Paulis Abdoulie Ceesay (57.) hatte zum zwischenzeitlichen 1:1 ausgeglichen. Für den VfL setzte Christian Eriksen einen Handelfmeter (77.) an die Oberkante der Latte.

Bayer Leverkusen – Hamburger SV 1:1

Leverkusen verpatzte nach dem 1:3 in der Vorwoche beim VfB Stuttgart auch das letzte Saisonspiel, wird in der kommenden Saison aber zumindest an der Europa League teilnehmen. Gegen den Hamburger SV kam Bayer nur zu einem 1:1. Fabio Vieira (61. Minute) erzielte mit einem Traumtor die Gästeführung, die Jarell Quansah (78.) egalisierte. Gäste-Torhüter Sander Tangvik, der für Daniel Heuer Fernandes ran durfte, hatte vor der Pause einen Foulelfmeter von Patrik Schick (25.) pariert.

SAT.1 REGIONAL/dpa

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