Die Hörnbrücke in Kiel ist ein bekanntes Wahrzeichen der Stadt. Sie verbindet in der Innenstadt, nahe des Hauptbahnhofs, das West- und Ostufer und ist für viele Fußgänger unverzichtbar. Gleichzeitig ist die Brücke für ihre häufigen Ausfälle bekannt. Ihre besondere Bauweise macht sie zu einem Unikat, für das manche Ersatzteile extra angefertigt werden müssen – was Reparaturen oft verzögert. Derzeit wird wieder über Sinn und Zweck der 1997 eingeweihten Verbindung diskutiert. Ein Neubau der Brücke steht im Raum.