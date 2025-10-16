Die Hörnbrücke in Kiel ist ein bekanntes Wahrzeichen der Stadt. Sie verbindet in der Innenstadt, nahe des Hauptbahnhofs, das West- und Ostufer und ist für viele Fußgänger unverzichtbar. Gleichzeitig ist die Brücke für ihre häufigen Ausfälle bekannt. Ihre besondere Bauweise macht sie zu einem Unikat, für das manche Ersatzteile extra angefertigt werden müssen – was Reparaturen oft verzögert. Derzeit wird wieder über Sinn und Zweck der 1997 eingeweihten Verbindung diskutiert. Ein Neubau der Brücke steht im Raum.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Verschiedenes“
Überseemuseum Bremen zeigt neue Sonderausstellung über Magie im Wandel der Zeit16.10.2025 16:50 Uhr
Im Überseemuseum Bremen eröffnet am Samstag die neue Sonderausstellung „Magie“. Exponate aus Naturwissenschaft, Archäologie und Ethnologie zeigen, wie Menschen in Vergangenheit und Gegenwart mit Zauberei, Aberglauben und...
ÖPNV in Hamburg: Neuer U5-Bahnhof am Stephansplatz entsteht16.10.2025 15:19 Uhr
Hamburg treibt mit der neuen U-Bahn-Linie U5 eines seiner größten Infrastrukturprojekte voran. Die Strecke soll künftig den Nordwesten und Nordosten der Stadt besser verbinden. Auch in der...
Wildschweine machen Wieda im Harz unsicher: Anwohner:innen verzweifeln16.10.2025 13:52 Uhr
In der Gemeinde Wieda im südlichen Harz (Niedersachsen) liegen bei vielen Anwohner:innen die Nerven blank. Wildschweine treiben regelmäßig ihr Unwesen und sind kaum zu stoppen. Besonders betroffen...
Wohnungsnot zum Semesterstart: Jugendherbergen helfen in Niedersachsen und Bremen aus16.10.2025 12:31 Uhr
In Niedersachsen und Bremen beginnen derzeit die Erstsemester ihr Studium an den Universitäten und Hochschulen. Viele freuen sich, einen Studienplatz bekommen zu haben. Die Herausforderung: Die meisten...
Zugverkehr am Hamburger Hauptbahnhof nach Kabelschaden wieder aufgenommen16.10.2025 09:04 Uhr
Die Störung an einem Stellwerk des Hamburger Hauptbahnhofs ist behoben, die Züge rollen wieder. „Zum Betriebsstart sind Zugfahrten von und nach Hamburg Hauptbahnhof wieder möglich und der...
Startschuss für den Bremer Freimarkt: 17 Tage Volksfeststimmung stehen bevor16.10.2025 08:54 Uhr
Bald drehen sich wieder die Karussells, die Festzelte öffnen und die Schankbetriebe zapfen das erste Bier: An diesem Freitag beginnt mit dem Bremer Freimarkt eines der größten...