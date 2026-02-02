Ende Oktober 2025 krachte ein Binnenschiff in die Hamburger Freihafenelbbrücke. Die Brücke liegt an prominenter Stelle am Ostende der Hafencity, direkt neben dem Elbtower. Sie ist eine wichtige Elbquerung für den Autoverkehr. Die Kollision hat ungewöhnlich drastische Folgen – die historische Brücke ist wohl nicht zu retten.