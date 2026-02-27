Am Sonntag feiert das Stück „Heul doch nicht, du lebst ja noch“, das auf dem gleichnamigen Roman der Hamburger Autorin Kirsten Boie basiert, im Ohnsorg-Theater in Hamburg Premiere. Es geht um drei Jugendliche im Jahr 1945. Der Krieg ist vorbei, Hamburg liegt in Trümmern. Und jeder von ihnen hat mit ganz eigenen Problemen zu kämpfen.