Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

In Hamburg und Schleswig-Holstein beginnen am Montag die Herbstferien – und damit für viele Familien schon heute die Reisezeit. Am Hamburger Airport war am Freitag viel los: Bis zu 380 Starts und Landungen waren geplant, rund 55.000 Reisende an einem Tag sind für den Flughafen nicht alltäglich. Die beliebtesten Ziele sind übrigens Antalya und Palma de Mallorca.

WEITERE BEITRÄGE AUS „Verschiedenes“

Video00:46 Sek.

Staus zum Ferienstart: Hier kann es laut ADAC voll werden im Norden

17.10.2025 16:24 Uhr

Zum Start der Herbstferien in Schleswig-Holstein müssen Autofahrer:innen mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen rechnen. Durch den Reiseverkehr kann es auf vielen Autobahnen zu Staus und stockendem Verkehr kommen....

Video04:06 Min.

Ran an den Karpfen: Der Landreporter beim Abfischen in Reinfeld

17.10.2025 15:13 Uhr

Seit dem 12. Jahrhundert werden in Reinfeld (Schleswig-Holstein) Karpfen gezüchtet – eine Tradition, die auf die Zisterziensermönche zurückgeht. Sie durften in der Fastenzeit kein Fleisch essen und...

Video01:32 Min.

Extremismus-Vorwürfe: Kieler Oberbürgermeisterkandidat Yilmaz äußert sich

17.10.2025 15:10 Uhr

Am 16. November 2025 wird in Kiel der neue Oberbürgermeister gewählt. Überschattet wird die Wahl von Nachrichten über Extremismus-Vorwürfe gegen den Grünen-Kandidaten Samet Yilmaz. Ihm wird vorgeworfen,...

Video03:01 Min.

Michael Jackson jenseits von Vorurteilen und Klischees: Neue Ausstellung in Wedel

17.10.2025 14:05 Uhr

Er war ein Phänomen, ein Künstler, ein Ausnahmetalent: Michael Jackson hat die Musikwelt geprägt wie kaum ein anderer – und gleichzeitig viele Fragen hinterlassen. Das Ernst Barlach...

Video03:05 Min.

The Voice of Germany: Ukrainisches Trio „Elba“ aus Hamburg räumt vier Buzzer ab

17.10.2025 13:53 Uhr

Vor zweieinhalb Jahren haben sich drei Ukrainerinnen in Hamburg kennengelernt – verbunden durch ihre Liebe zur Musik. Gemeinsam gründeten sie die Elba Band, benannt nach der Elbe...

Video03:56 Min.

Schlachter rettet Kalb mit Fehlbildung und gibt „Hugo“ ein liebevolles Zuhause

17.10.2025 12:26 Uhr

Weil es mit einer Fehlbildung geboren wurde, sollte Kälbchen Hugo eigentlich zum Schlachter. Doch ausgerechnet der brachte es nicht übers Herz – und bietet dem Tier stattdessen...

Zur Startseite