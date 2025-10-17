In Hamburg und Schleswig-Holstein beginnen am Montag die Herbstferien – und damit für viele Familien schon heute die Reisezeit. Am Hamburger Airport war am Freitag viel los: Bis zu 380 Starts und Landungen waren geplant, rund 55.000 Reisende an einem Tag sind für den Flughafen nicht alltäglich. Die beliebtesten Ziele sind übrigens Antalya und Palma de Mallorca.