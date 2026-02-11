Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) lässt sich Drohungen und Beleidigungen in sozialen Medien nicht ohne weiteres gefallen. Strafrechtlich relevante Posts werden angezeigt. Am heutigen Mittwoch allerdings wurde ein 57-Jähriger vom Amtsgericht Hannover (Niedersachsen) freigesprochen. Ihm war die „Billigung einer Tötungshandlung des Politikers“ vorgeworfen worden. Der Mann hatte vor gut einem Jahr in einer öffentlichen Facebook-Gruppe geschrieben, dass sich die überwiegende Mehrheit der Gruppe den Oberbürgermeister Belit Onay am Galgen vor dem Opernplatz wünsche.
