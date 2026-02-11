Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) lässt sich Drohungen und Beleidigungen in sozialen Medien nicht ohne weiteres gefallen. Strafrechtlich relevante Posts werden angezeigt. Am heutigen Mittwoch allerdings wurde ein 57-Jähriger vom Amtsgericht Hannover (Niedersachsen) freigesprochen. Ihm war die „Billigung einer Tötungshandlung des Politikers“ vorgeworfen worden. Der Mann hatte vor gut einem Jahr in einer öffentlichen Facebook-Gruppe geschrieben, dass sich die überwiegende Mehrheit der Gruppe den Oberbürgermeister Belit Onay am Galgen vor dem Opernplatz wünsche.

WEITERE BEITRÄGE AUS „Blaulicht“

Video02:07 Min.

Bauernhaus in Stuhr in Brand: 100 Einsatzkräfte kämpfen gegen Feuer

11.02.2026 15:18 Uhr

Die Feuerwehren im Kreis Diepholz (Niedersachsen) mussten in der Nacht zu Mittwoch mit rund 100 Einsatzkräften ausrücken. In Stuhr war ein altes Bauernhaus in Brand geraten. Als...

Video03:05 Min.

Virtuelle Gerichtsverhandlungen: Schleswig-Holstein testet neues Verfahren

11.02.2026 14:46 Uhr

Die Gerichte sollen digitaler werden. Neben elektronischen Akten setzt Schleswig-Holstein auch auf virtuelle Gerichtsverhandlungen. Bisher mussten die Richter:innen zu Verhandlungen immer im Gerichtssaal sein, das ändert sich...

Video02:49 Min.

Wieder Feuer in Tiefgarage an der Kieler Hörn

10.02.2026 18:15 Uhr

Die Feuerwehr Kiel ist am Dienstagnachmittag erneut zu einem Brand in einer Tiefgarage am Willy-Brandt-Ufer ausgerückt. Gegen 16:29 Uhr meldeten Zeug:innen eine starke Rauchentwicklung. Es ist der...

Video01:29 Min.

Brutale Attacke auf 60-Jährigen: Prozess gegen Kampfsportler in Hamburg gestartet

10.02.2026 16:08 Uhr

Am heutigen Dienstag ist der Prozess gegen den ehemaligen MMA-Kämpfer Ömer S. gestartet. Insgesamt vier Körperverletzungsdelikte werden dem 31-Jährigen vorgeworfen. Beim Auftakt des Prozesses ging es zunächst...

Video01:25 Min.

Pkw kracht in Juweliergeschäft in Hamburg – Einbrecher erbeuten Schmuck

10.02.2026 12:02 Uhr

In der Nacht von Montag auf Dienstag ist ein Pkw in die Frontscheibe eines Juweliergeschäftes in Hamburg-Harburg gekracht. Nach derzeitigem Stand erbeuteten die Einbrecher Schmuck aus dem...

Video02:29 Min.

Nach brutalem Mord 2013 in Rethem: Sicherungsverwahrung für den Täter?

09.02.2026 17:04 Uhr

Im September 2013 wurde eine 23-jährige Mitarbeiterin eines Getränkemarktes in Rethem (Niedersachsen) von ihrem damaligen 18-jährigen Kollegen ermordet. Er wollte sie überreden, gemeinsam den Markt auszurauben. Nachdem...

Zur Startseite